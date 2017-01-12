В Беларуси ожидается сырая и неустойчивая погода

18 января погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха максимальная днем -3..-9°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В последующие двое суток ожидается неустойчивая сырая ветреная погода, передает Белгидрометцентр.

19 января ночью большая часть республики останется в холодной области высокого атмосферного давления отходящей на Балканы и Западную Украину; утром и днем на северную и центральную часть страны начнет оказывать влияние атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря. Ожидается ночью по северу небольшой снег. Днем в северных и центральных районах кратковременный снег, мокрый снег, по северу возможен дождь, слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем по северной половине порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от -8°С до -14°С, по югу при прояснениях она понизится до -15..-18°С, максимальная днем составит -2..-8°С; в северных районах температура воздуха ночью составит -5..-7°С, днем около 0°С.

20 января погоду в Беларуси будет формировать влажная теплая воздушная масса атлантического происхождения. Во многих районах ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..-8°С, по югу при прояснениях она понизится до -9..-11°С, максимальная днем будет находиться в пределах от -4°С до +2°С.