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18. 01. 2017

Беларусь и Судан подписали контрактов на 40 млн долларов

Источник фото: Telegraf.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 января завершил официальный визит в Судан. По итогам встреч на высшем уровне стороны подписали контракты на сумму около 40 млн долларов, сообщает телеканал «Мир».

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Главы государств заключили договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.

Также подписано совместное заявление и документы в сфере инвестиций, права, энергетике, образовании. 

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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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