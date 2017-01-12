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18. 01. 2017

В Беларуси снизилась ставка рефинансирования

Национальный банк Беларуси Источник фото: Telegraf.by

Ставка рефинансирования в Беларуси с 18 января снижена с 18% до 17% годовых, а ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков - с 23% до 22% годовых. При этом в Национальном банке не исключают дальнейшего снижения процентных ставок.

Также с 1 февраля в Беларуси на равную величину изменяются нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов: от привлеченных средств в рублях снижаются с 7,5% до 4%, от привлеченных средств в инвалюте увеличиваются с 7,5% до 11%.

А с 1 июля изменяются подходы к классификации и формированию специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам в иностранной валюте, не обеспеченным валютными поступлениями для своевременного и полного погашения задолженности кредитополучателем. Формировать специальные резервы по валютным кредитам, классифицированным во II группу риска, банки будут поэтапно с 1 июля 2017 года по 1 июля 2020 года. 

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