Защитника минского "Динамо" дисквалифицировали на четыре матча

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча состоявшегося 16 января между владивостокским "Адмиралом" и минским "Динамо" (Минск) и решил оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Динамо» Дмитрия Коробова наказание за оставление скамейки запасных для участия в драке на площадке — двойной малый штраф и один дисциплинарный до конца игры штраф.

Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ игрок дисквалифицирован на три матча и подвергнут денежному штрафу. Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для игрока повторным в нынешнем сезоне, на него дополнительно накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

В результате Дмитрий Коробов не поможет «зубрам» в матчах против рижского «Динамо», екатеринбургского «Автомобилиста», ханты-мансийской «Югры» и казахстанского «Барыса» 19-28 января.