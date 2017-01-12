Лента RSS
Подписаться на ленту
18 января 2017, среда, 10:01
-7°C
Завтра -5°C
-7°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
18. 01. 2017

Защитника минского "Динамо" дисквалифицировали на четыре матча

Источник фото: ХК "Динамо"-Минск

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча состоявшегося 16 января между владивостокским "Адмиралом" и минским "Динамо" (Минск) и решил оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Динамо» Дмитрия Коробова наказание за оставление скамейки запасных для участия в драке на площадке — двойной малый штраф и один дисциплинарный до конца игры штраф.

Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ игрок дисквалифицирован на три матча и подвергнут денежному штрафу. Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для игрока повторным в нынешнем сезоне, на него дополнительно накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

В результате Дмитрий Коробов не поможет «зубрам» в матчах против рижского «Динамо», екатеринбургского «Автомобилиста», ханты-мансийской «Югры» и казахстанского «Барыса» 19-28 января.

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Хоккей
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.