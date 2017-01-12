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18. 01. 2017

На должность ректора ЕГУ подали 29 заявок

Источник фото: Радые Свабода

На должность ректора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ, Вильнюс) подано 29 заявок. Прием заявок завершился 17 января. Имена претендентов не разглашаются в связи с требованиями по соблюдению конфиденциальности в отношении к предоставленной ими информации.

Отбор кандидатов будет проводить уполномоченный комитет, членами которого являются председатель общего собрания соучредителей ЕГУ и президент фонда "Евразия" Хортон Биби-Сентер, президент ЕГУ Анатолий Михайлов, исполняющий обязанности ректора ЕГУ Йорген Йоргенсен, член сената ЕГУ и президент студенческого представительства ЕГУ Анна Филистович и др.

Претендент на должность ректора должен иметь докторскую степень, минимум 15-летний опыт преподавания и научно-исследовательской деятельности на университетском уровне, опыт в области международного сотрудничества университетов, минимум чем пятилетний опыт на старшей руководящей должности в сфере высшего образования, опыт работы со структурами ЕС, свободно владеть английским языком и желательно русским и/или белорусским.

ЕГУ был основан в Минске в 1992 году, но в 2004-м закрыт белорусскими властями. Спустя год вуз возобновил работу в Вильнюсе. 

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