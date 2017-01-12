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18. 01. 2017

Россия против экстрадиции блогера Лапшина из Беларуси в Азербайджан

Москва выступает против выдачи Беларусью гражданина РФ и Израиля, блогера Александра Лапшина властям Азербайджана, обвиняющим его в незаконном пересечении границы и посещении Нагорного Карабаха. "Мы против криминализации в качестве уголовного преступления посещения журналистами или просто частными лицами той или иной территории в том или ином регионе", - заявил 17 января глава российского МИД Сергей Лавров.

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По его словам, Россия в тесном контакте с Израилем будет предпринимать все меры, чтобы разрешить эту ситуацию, сообщает «Интерфакс».

Сергей Лавров отметил, что РФ и Беларусь составляют союзное государство, в рамках которого приняты принципиальные решения выравнивать права граждан и одной, и другой страны во всех без исключения областях.

Между тем глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что экстрадиция из Минска Александа Лапшина является вопросом правовой плоскости. "Было возбуждено уголовное дело в отношении Александра Лапшина, незаконного пересекшего границы Азербайджана. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Белорусской стороне представлены все необходимые документы для его экстрадиции в Азербайджан… Думаю, правоохранительные органы России предприняли бы аналогичные нашим шагам шаги в отношении человека, незаконного пересекшего границы России", — сказал он, передает агентство АПА.

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