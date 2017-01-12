Житель Новогрудка напал с ножом на 84-летнюю пенсионерку

В деревне Волковичи Новогрудского района житель Новогрудка 1998 года рождения напал с ножом на 84-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома. Примечательно, что уже несколько лет юноша периодически помогал женщине по хозяйству. За это она давала ему определенную сумму денег.

Будучи сиротой, он не отличался примерным поведением и был отправлен в специализированное учреждение. Когда ему исполнилось 18 лет, он освободился и вернулся в Новогрудок, где получил жилье. Но на работу не ходил и нигде не учился, поэтому и наведался за деньгами к старой знакомой.



Женщина помогала своему помощнику, но у того постоянно росли денежные запросы, несопоставимые с выполненной работой. В итоге 14 января он пришел в дом пенсионерки и в присутствии соседей стал требовать 300 рублей, а когда ему дали понять, что такие деньги платить не за что, то приставил нож к шее пенсионерки.

Соседи выгнали парня и вызвали милицию, которая и задержала его. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».