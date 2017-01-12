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18. 01. 2017

Банк ВТБ выступит генеральным партнером международного турнира по гандболу среди любителей

С 20 по 22 января в Новополоцке состоится X Международный турнир по гандболу, посвященный памяти тренера Сергея Петровича Левина. В соревнованиях примут участие 8 любительских команд из Беларуси, Латвии, России и Украины.

Организатором турнира является одноименный гандбольный клуб имени С.П.Левина при поддержке управления спорта и туризма Витебского облисполкома и отдела образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома. Генеральный партнер турнира – банк ВТБ.

«Мы ведем активную работу в области корпоративной социальной ответственности, уделяя особое внимание всем ее сферам: культуре, образованию, благотворительности. Поддержка белорусского спорта и активное содействие его развитию – также одно из основных направлений деятельности банка. Ранее мы уже сотрудничали с новополоцким гандбольным клубом и с удовольствием выступили партнером юбилейного десятого турнира в память о выдающемся спортсмене и  талантливом тренере - Сергее Петровиче Левине», отметила Ольга Жукова, начальник отдела рекламы, общественных связей и маркетинга банка ВТБ.

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