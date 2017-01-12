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18. 01. 2017

Расширены лицензионные полномочия «Белагропромбанка»

Лицензионные полномочия ОАО «Белагропромбанк» расширены на основании статьи 95 Банковского кодекса Беларуси. Об этом сообщили в Национальном банке.

Согласно постановлению правления Нацбанка от 13 января № 17, ранее выданная лицензия на осуществление банковской деятельности дополнена доверительным управлением фондом банковского управления на основании договора доверительного управления фондом банковского управления.

Нормативный капитал ОАО «Белагропромбанк» на 1 января составляет 1,23 млн рублей.

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