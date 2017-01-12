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18. 01. 2017

Евро и российский рубль второй день дорожают в Беларуси

Источник фото: Telegraf.by

Евро и российский рубль второй день дорожают на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а доллар продолжает дешеветь.

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Так, 18 января доллар стал дешевле на 0,34% до 1,9439 рубля.

Евро подорожал на 0,07% до 2,0778 рубля, российский рубль – на 0,16% до 3,2866 белорусских за 100 российских.

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