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18. 01. 2017

ВВП Беларуси за 2016 год упал на 2,6%, хотя должен был вырасти

Валовой внутренний продукт Беларуси в 2016 году снизился по сравнению с 2015 годом на 2,6% до 94,3 млрд рублей, хотя, согласно прогнозу социально-экономического развития Беларуси, в должен был вырасти на 0,3%. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

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Объем промышленного производства сократился на 0,4% до 79,4 млрд рублей, а сельхозпроизводства вырос на 3,4% до 15,3 млрд.

Инвестиции в основной капитал снизились на 17,9% до 18,1 млрд рублей, розничный товарооборот - на 4,1% до 36,2 млрд, оптовый - на 10,4% до 64,8 млрд.

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