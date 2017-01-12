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18. 01. 2017

Белоруса на угнанном внедорожнике задержали в Польше

На белорусско-польской границе задержали 41-летнего белоруса, который пересекал границу на угнанном Range Rover. Машина вызвала подозрения у сотрудников пограничной службы города Черемха на территории погранперехода «Половцы», сообщили в Польской пограничной службе.

Проверка показала, что Range Rover 2014 года выпуска числится в базе данных Интерпола. Внедорожник угнали в России 28 октября 2016 года.

Водитель задержан. Его планируется передать полиции Хайнувки.

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