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18. 01. 2017

За распространение порно в Беларуси за год осудили 340 человек

Источник фото: gomel.today

За изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера по ст.343 Уголовного кодекса в 2016 году в Беларуси был осужден 321 человек, с изображением несовершеннолетнего (ч.2 ст.343-1 УК) - еще 19 человек. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

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В 2015 году осуждено за указанные преступления 225 человек. При этом статистика не учитывает случаи, когда эти статьи идут в совокупности с иными.

По ч.1 ст.343 УК три человека осуждены к общественным работам, один – к штрафу, двое – к аресту; к одному применена отсрочка исполнения наказания, еще к одному - условное неприменение наказания.

По ч.2 ст.343 УК к 152 лицам применено условное неприменение наказания; к 125-и - отсрочка исполнения наказания; 30-и назначено лишение свободы на срок от 1 года до пяти лет; двум - ограничение свободы; к двум применены меры воспитательного характера; одному назначены исправительные работы, еще одному – штраф.

По ч. 2 ст. 343-1 к 16-и лицам применена отсрочка исполнения наказания; двум назначено лишение свободы на срок от 2 до 3 лет; к одному применено условное неприменение наказания.

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