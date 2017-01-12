Городокский Ромео поджег автомобиль отца своей возлюбленной

Следственный комитет расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) по факту поджога автомобиля MAZDA CX7 в Городке. Об этом сообщили в СК.

10 января около 06:30 во дворе одного из домов по улице Пролетарская была подожжена MAZDA CX7, в результате чего 42-летнему владельцу автомобиля был причинен ущерб на сумму более 6000 рублей. В поджоге подозревается 21-летний житель Городка, который накануне ночью употреблял алкоголь из-за того, что потерпевший запретил ему встречаться с его дочерью.

Он вылил бутылку бензина на крышу автомобиля, поджег его и ушел с места происшествия.