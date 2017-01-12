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18. 01. 2017

Депутат хочет зарегулировать мобильные приложения для заказа такси

Использование мобильных приложений для заказа такси требует законодательного регулирования, заявил председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак перед семинаром Национального центра правовой информации для депутатов Палаты представителей.

«Этот вопрос нужно законодательно урегулировать. Это создаст правовую основу для развития данной сферы, и пассажиры будут получать более качественную услугу», - сказал он, передает БелТА.

Говоря о поправках в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках"депутат отметил, что диспетчерская служба должна будет предоставлять пассажирам всю информацию о времени прибытия, тарифах, возникших проблемах. Информация должна фиксироваться и храниться в течение года.

Также будет четко регламентирован перечень грузосопроводительных документов, который необходим для внутриреспубликанских и международных перевозок. Ответственность за оформление этих документов будет на отправителе груза. 

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