Депутат хочет зарегулировать мобильные приложения для заказа такси

Использование мобильных приложений для заказа такси требует законодательного регулирования, заявил председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак перед семинаром Национального центра правовой информации для депутатов Палаты представителей.

«Этот вопрос нужно законодательно урегулировать. Это создаст правовую основу для развития данной сферы, и пассажиры будут получать более качественную услугу», - сказал он, передает БелТА.

Говоря о поправках в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках"депутат отметил, что диспетчерская служба должна будет предоставлять пассажирам всю информацию о времени прибытия, тарифах, возникших проблемах. Информация должна фиксироваться и храниться в течение года.

Также будет четко регламентирован перечень грузосопроводительных документов, который необходим для внутриреспубликанских и международных перевозок. Ответственность за оформление этих документов будет на отправителе груза.