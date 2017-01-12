Гомельский видеоблогер раздевал онлайн несовершеннолетних

Гомельская милиция проводит проверку в связи с тем, что местный популярный видеоблогер занимался онлайн-стримингом видео с участием обнаженных девушек. В частности, вопросы возникли к эфирам «Раздеваем девочек по скайпу» студента одного из гомельских вузов Андрея Бурима, у одного из каналов которого более 51 тыс. подписчиков.

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Проверка началась после разоблачительного видеоролика российского youtube-блогера Айдэна, в котором подробно рассказывается, как юный гомельчанин добился популярности в Youtube. Возмущение, в первую очередь, вызвало то, что многие девушки, которых гомельчанин уговаривал раздеться в прямом эфире, были несовершеннолетними.

В процессе видеообщения по skype блогер подсказывал собеседницам, как и какие предметы одежды необходимо снять. Процесс разговора и раздевания транслировался в прямом эфире.

По материалам БелаПАН