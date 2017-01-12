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19. 01. 2017

В Беларуси ожидается сырая и ветреная погода

Источник фото: "Минск-Новости"

19 января ночью погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. Днем на большей части территории снег, мокрый снег, по северо-западу с дождем, в отдельных районах гололед. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, умеренный, утром и днем по северу порывистый. Температура воздуха максимальная днем 0..-6°С. Атмосферное давление будет падать.

20-21 января погоду будут формировать фронтальные разделы, смещающиеся с акватории Балтийского моря. Ожидается сырая и ветреная погода, передает Белгидрометцентр.

На большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 20 января 0..-7°С, 21 января около 0°С, по северо-востоку до -5°С, максимальная температура в дневные часы ожидается от -3°С до +2°С.

 

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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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