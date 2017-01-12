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19. 01. 2017

Население Беларуси возмещает более 60% стоимости ЖКУ, а в 2018 году будет 100%

Источник фото: Onliner.by

Население в Беларуси возмещает более 60% стоимости жилищно-коммунальных услуг, сообщил 18 января гендиректор Минского городского жилищного хозяйства Виталий Смирнов. При этом он отметил, что каждая услуга имеет разный процент возмещения населением затрат на ее оказание.

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Виталий Смирнов также рассказал, что в 2016 году удалось сэкономить ЖКХ Минска, проведя реформирование системы, около 35 млн рублей, передает БелТА.

Между тем в вечернем эфире программы "Наши новости" на телеканале ОНТ было отмечено, что жилищно-коммунальные услуги вырастут в цене: в этом году население будет возмещать уже три четверти затрат, а в следующем - 100%. 

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