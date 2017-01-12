Австрийский «Кроноспан» может инвестировать еще 200 млн долларов в Беларусь

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 18 января на встрече с владельцем австрийской группы компаний "Кроноспан" Питером Кайндлом отметил, что Беларусь заинтересована в новых проектах с инвестором. Ранее "Кроноспан" уже инвестировал в белорусские проекты в сфере деревообработки более 870 млн долларов.

"Будем приветствовать расширение бизнеса как в сфере деревообработки, так и по направлениям, которые вы посчитаете для себя важными и нужными", - подчеркнул премьер, сообщили в правительстве.

При этом Андрей Кобяков выказал готовность внимательно выслушать все предложения и просьбы, «связанные с моментами, которые мешают работать и которые надо отрегулировать».



Питер Кайндл в свою очередь заявил, что «Кроноспан» планирует развивать деятельность в Беларуси и рассчитывает, что Правительство сможет помочь в некоторых моментах. По его словам, в ближайшие 12-18 месяцев планируется инвестировать еще от 50 млн до 200 млн долларов в рамках существующих проектов и новых предложений, которые группа компаний готова рассмотреть.