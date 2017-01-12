Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2017, четверг, 10:15
-3°C
Завтра +1°C
-3°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
19. 01. 2017

Австрийский «Кроноспан» может инвестировать еще 200 млн долларов в Беларусь

Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 18 января на встрече с владельцем австрийской группы компаний "Кроноспан" Питером Кайндлом отметил, что Беларусь заинтересована в новых проектах с инвестором. Ранее "Кроноспан" уже инвестировал в белорусские проекты в сфере деревообработки более 870 млн долларов.

"Будем приветствовать расширение бизнеса как в сфере деревообработки, так и по направлениям, которые вы посчитаете для себя важными и нужными", - подчеркнул премьер, сообщили в правительстве.

При этом Андрей Кобяков выказал готовность внимательно выслушать все предложения и просьбы, «связанные с моментами, которые мешают работать и которые надо отрегулировать».

Питер Кайндл в свою очередь заявил, что «Кроноспан» планирует развивать деятельность в Беларуси и рассчитывает, что Правительство сможет помочь в некоторых моментах. По его словам, в ближайшие 12-18 месяцев планируется инвестировать еще от 50 млн до 200 млн долларов в рамках существующих проектов и новых предложений, которые группа компаний готова рассмотреть.

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.