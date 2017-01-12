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19. 01. 2017

В Бресте таксист-бесправник врезался в учебную машину

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

В Бресте лишенный прав таксист стал виновником ДТП. Инцидент произошел 18 января около 09:20, когда 28-летний водитель такси Toyota на улице Гродненская не правильно выбрал дистанцию до ехавшего впереди учебного автомобиля Daewoo под управлением 51-летнего жителя Бреста и столкнулся с ним, когда учебная машина остановилась перед пешеходным переходом.

Водитель такси управлял автомобилем, будучи лишенным прав. Водительское удостоверение было изъято в ходе расследования дела о ДТП с участием пешехода в 2016 году. По словам таксиста, он не знал о лишении прав, сообщили в ГАИ Бреста.

В отношении молодого человека составлено два протокола, а автомобиль был доставлен на штраф-стоянку.

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