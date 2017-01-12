В Минске на 12% выросли ставки единого налога для ИП и физлиц

Ставки единого налога для ИП и физлиц в Минске выросли в среднем на 12% в соответствии с решением Мингорсовета от 21 декабря, которое опубликовано 19 января на Национальном правовом портале.

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Так, ставки единого налога в розничной торговле непродовольственными товарами выросли на 8-11 рублей, в общепите - на 15, при оказании парикмахерских услуг - на 10, услуг по ремонту и техобслуживанию автомобилей - на 21, строительных услуг - на 12, услуг по репетиторству - на 4, при производстве мебели по заказам потребителей - на 21, на услуги такси - на 17, для фотографов (кроме видеосъемки) - на 11, для ИП, оказывающих медицинские услуги - на 17.

При этом из списка торговых объектов, где действуют повышенные ставки налога, исключены торговые центры "Подземный город", "Зеркало", "Паркинг" и "Пассаж", но добавились "Галилео" и "Скала". В перечень объектов с понижением налоговой ставки вошли ТЦ "Купаловский" и "Счастье".

А из перечня видов деятельности, при осуществлении которых ИП и физлица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, уплачивают единый налог, исключены сферы "Чистка и уборка транспортных средств", "Услуги домашних работников", туда добавлены "Благоустройство и обслуживание ландшафтных территорий" и "Бурение водяных скважин".