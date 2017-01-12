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19. 01. 2017

В Дзержинском районе водитель погиб, врезавшись в грузовик

Вблизи деревни Победное Дзержинского района вечером 18 января житель Корелич, управляя автомашиной Fiat, столкнулся с ехавшей в попутном направлении грузовой автомашиной МЗКТ.

В результате ДТП водитель легковушки погиб, сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

Ехавшие с ним жена, невестка, годовалый внук и восьмилетняя внучка помещены в больницу. 

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