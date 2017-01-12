life:) расширил географию LTE в Минске и его пригороде

«Сегодня сеть 4G стала доступной для абонентов life:) в таких населенных пунктах, как пос. Привольный, пос. Лесной, д. Валерьяново, пос. Острошицкий городок, д. Самохваловичи, г. Молодечно, аг. Ратомка, пос. Колодищи, д. Тарасово, аг. Ждановичи, г. Смолевичи, д. Большое Стиклево, г. Заславль, аг. Сенница и д. Быкачино. Кроме этого, расширена зона оказания 4G-услуг в Минске. Это наши первые шаги в поэтапном увеличении процента охвата населения республики услугами LTE от life:)», ⎼ говорит Генеральный директор ЗАО «БеСТ» Дина Цыбульская.

Жители городов, которым становится доступна новая технология, могут уже протестировать 4G. Для этого достаточно иметь 4G-смартфон, 4G SIM-карту и изменить настройки в своем смартфоне, выбрав 4G в качестве типа необходимой сети. Также life:) напоминает, что быстро и легко проверить поддерживает ли смартфон и SIM-карта 4G, можно прямо на сайте оператора в специальном разделе 4g.life.com.by

Уровень проникновения смартфонов с поддержкой 4G в сети life:) увеличивается ежемесячно. Если на момент запуска показатель был на уровне 15%, то сегодня он составляет уже 26%. Кроме этого, оператор фиксирует стабильно высокий рост продаж 4G-девайсов. Уже сегодня продажи смартфонов с 4G составляют 70% от общего числа продаж всех смартфонов. Самым продаваемым 4G-смартфоном в линейке life:) по итогам 2016 года стал ZTE А510, он же является и самым популярным гаджетом у абонентов оператора. C 19 января данная модель станет еще более доступной в рамкам предложения «Smart 2»: ежемесячный платеж снизится на 20%.

Сегодня жители присоединившихся к зоне покрытия населенных пунктов могут начать использование 4G в рамках нескольких разных предложений оператора. С 26 января можно будет использовать 4G без подключения каких-либо дополнительных услуг. В Минске можно заказать бесплатную доставку 4G SIM-карты.