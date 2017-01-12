Коммерческие результаты группы Renault в 2016 году

В 2016 году группа Renault увеличила продажи на 374 000 автомобилей по сравнению с прошлым годом (+13,3%) до рекордных 3,18 млн автомобилей, год стал завершающим для плана Renault Drive The Change.
2016-й стал рекордным годом для Renault — ведущей французской марки в мире, а также Dacia и Renault Samsung Motors, которые увеличили свои продажи на 38.8%. Рыночная доля росла во всех регионах: Renault – марка номер два в Европе, так же, как Альянс – автомобильный концерн номер два. Отличные перспективы роста для Renault в 2017 году прослеживаются благодаря молодой продуктовой линейке, выходу новых продуктов и международному развитию.
РЕКОРДНЫЕ МИРОВЫЕ ПРОДАЖИ
Благодаря импульсу, заданному планом Drive the Change, продажи Группы Renault растут четвертый год подряд, что позволило ей стать первой французской автомобильной группой в мире, продав в 2016 году 3 182 625 автомобилей.
В 2016 году мировые продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Группы Renault выросли на 13,3% на фоне общего роста рынка на 4,6%. Доля Группы на мировом автомобильном рынке составляет 3,5% (+0,3 п.п. по сравнению с 2015 годом). И Renault, и Dacia зафиксировали рекордные продажи. Renault сохраняет за собой позицию ведущей французской марки в мире. Продажи Renault Samsung Motors увеличились на 38,8%.
Группа по-прежнему испытывает положительное воздействие от уверенной динамики на европейском автомобильном рынке (+7% по сравнению с 2015 годом), увеличив свои продажи на 11,8% до 1 805 290 автомобилей, а рыночную долю до 10,6%.
За пределами Европы Группа Renault продала рекордное количество автомобилей в 2016 году — плюс 15,3% по сравнению с 2015 годом на фоне общего роста рынка на 5,2%. Объем продаж и рыночная доля росли во всех регионах.
«В 2016 году мы продали 3,18 млн автомобилей во всем мире и установили новый рекорд продаж. Наша стратегия обновления продуктовой линейки и географической экспансии, которая идет уже несколько лет, оказалась успешной. Она позволяет Группе Renault существенно наращивать объем продаж и рыночную долю во всех регионах», — отметил Тьерри КОСКА, член Исполнительного комитета и исполнительный вице-президент Группы по продажам и маркетингу.
RENAULT — ВТОРАЯ МАРКА В ЕВРОПЕ
В Европе рыночная доля Группы Renault (легковые и легкие коммерческие автомобили) выросла на 0,5 п.п. до 10,6%. Продажи выросли на 11,8% до 1 805 290 автомобилей. Продажи выросли во всех странах региона.
Продажи снова выросли и у марки Renault, которая стала второй крупнейшей автомобильной маркой Европы. Продав 1 390 280 автомобилей (+12,1% по сравнению с 2015 годом), Renault увеличила свою рыночную долю на 0,4 п.п. по сравнению с 2015 годом до 8,1%.
На рынке легковых автомобилей доля Renault выросла больше, чем у любой другой марки в Европе — на 0,4 п.п. В основном это произошло благодаря успешной программе обновления продуктовой линейки, включая выход Espace, Talisman и семейства Megane. Хороший старт показал новый Scenic, на который за первый квартал продаж было получено более 19 000 заказов.
Renault сохранила лидерские позиции в B-сегменте городских автомобилей благодаря хорошим результатам Clio и Captur, который с продажами в 215 670 единиц возглавляет свой сегмент.
На европейском рынке легких коммерческих автомобилей продажи марки Renault выросли на 9,9% до 296 187 автомобилей, а рыночная доля составила 14,8%.
Спустя одиннадцать лет на европейском рынке марка Dacia снова увеличила продажи в 2016 году (+10,8%) до рекордных 415 010 единиц.
Марка Renault возглавляет европейский рынок электромобилей, увеличив продажи на 11% до 25 648 единиц (не считая Twizy). ZOE находится наверху рейтинга легковых электромобилей с продажами в 21 735 автомобилей (+16%), а Kangoo Z.E. — рынок электрических коммерческих автомобилей с продажами в 3901 автомобилей.
Во Франции Группа Renault продемонстрировала лучшие продажи за пять лет. Renault укрепила свое положение ведущей автомобильной марки Франции, занимая 22,3% рынка легковых и легких коммерческих автомобилей, а продажи Dacia достигли рекордного показателя в 112 000 единиц, что позволило компании занять четвертое место по продажам частным автовладельцам.
РОСТ В МИРЕ
Несмотря на неоднородные экономические условия на планете, Группа Renault укрепила свои позиции и увеличила рыночную долю во всех регионах. Здесь также приносит плоды программа обновления продуктовой линейки, включая выход Kwid в Индии, QM6 и SM6 в Корее, Kaptur в России, Koleos в Китае, Megane Sedan в Турции и Oroch в Латинской Америке.
В регионе Африка — Ближний Восток — Индия Группа Renault увеличила продажи на 36,4%, а рыночную долю на 1,7 п.п. до 6,2%.
В Индии Renault сохранила за собой положение самой продаваемой европейской автомобильной марки, увеличив продажи на 145,6%. Продажи Kwid составили 105 745 автомобилей. Индия поднялась на пять мест вверх и стала восьмым крупнейшим рынком Группы во всем мире.
В Иране продажи подскочили на 110,7%, благодаря чему Группа Renault довела свою рыночную долю до 8,4% (+3,7 п.п. по сравнению с 2015 годом). Группа вернула себе положение ведущего игрока на иранском рынке, удвоив свою рыночную долю за один год благодаря отличным продажам Tondar и Sandero.
В Северной Африке Группе Renault принадлежит 38,5% рынка (+4,9 п.п.). В Алжире рыночная доля Группы достигла в 2016 году рекордных 51,3% (+15,7 п.п.) благодаря местному производству Symbol. В Марокко, где Dacia и Renault занимают первое и второе место, соответственно, продажи Группы Renault выросли на 22,5%, позволив довести рыночную долю до 37,8%.
В регионе Евразия продажи выросли на 2,3%, несмотря на сокращение рынка на 6,3%. Рыночная доля, соответственно, выросла на 1,1 п.п. до 13,0% в основном за счет рекордных продаж в Турции (+4,4%). Отлично стартовал новый Megane Sedan — за первые два месяца число заказов на модель превысило 13 200.
Рост продаж в большинстве стран региона компенсировал негативное влияние экономического кризиса в России, где рынок сократился на 10,8%. Renault смогла удержать падение своих продаж в пределах 2,6% и достигла рекордной рыночной доли в 8,2% (+0,7%) в основном благодаря популярности Kaptur, продажи которого с запуска на рынок в июне превысили 14 600 автомобилей.
В регионе Америка продажи Группы Renault выросли на 0,1%, несмотря на сокращение рынка на 4,1% и экономические трудности, рыночная доля составила 6,5% (+0,3 п.п.).
В Бразилии рыночная доля увеличилась на 0,2 п.п. до рекордных 7,5% на фоне рыночного спада на 19,8% благодаря хорошим продажам Duster Oroch. В 2017 году продажи Группы будут расти благодаря полностью обновленной линейке кроссоверов, которая включает Captur, Kwid и новый Koleos, а также благодаря появлению Alaskan. Марка Renault продолжает пожинать плоды выхода на рынок пикапов в Аргентине, где ее продажи выросли на 24,8% на фоне общего роста рынка на 9,1%. В Колумбии объем продаж и рыночная доля оказались рекордными за всю историю (21,3%).
В регионе Азия — Тихий океан Renault Samsung Motors увеличила продажи на 38,8% в Южной Корее, несмотря на сокращение рынка на 0,3%: рыночная доля увеличилась на 1,7 п.п. до 6,2% благодаря успешному выводу на рынок моделей SM6 и QM6 в 2016 году. Всего за четыре месяца число заказов на QM6 превысило отметку в 21 000.
В Китае после выхода Kadjar, первого автомобиля, произведенного внутри страны совместным предприятием Dongfeng Renault, продажи Renault выросли на 50,8% при росте рынка на 14,0%. Всего за два месяца число заказов на новый Koleos приблизилось к 10 000.
ПРОГНОЗ ПРОДАЖ ГРУППЫ RENAULT НА 2017 ГОД
Ожидается, что в 2017 году мировой рынок по сравнению с 2016 г. вырастет на 1,5%. Также ожидается, что европейский рынок увеличится на 2%, рост во Франции составит те же 2%.
На мировом уровне ожидается стабилизация рынков Бразилии и России. Рост в Китае составит 5%, в Индии — 8%.
Группа Renault продолжит испытывать положительное влияние от обновления продуктовой линейки в Европе, а также уверенной динамики на зарубежных рынках благодаря Kwid в Индии, Koleos и Kadjar в Китае, Kaptur в России, QM6 и SM6 в Южной Корее, Alaskan и линейке внедорожников в Латинской Америке.
Таким образом, Группа Renault ожидает сохранения роста продаж и рыночной доли в Европе и за ее пределами.
Продажи Группы по регионам (ЛА+КТ)
|
|
На конец декабря*
|
2016 2015 изменение
(%)
|
Франция
|
651 778 607 173 7,3%
|
Европа** (кроме Франции)
|
1 153 512 1 007 018 14,5%
|
Франция + Европа, всего
|
1 805 290 1 614 191 11,8%
|
Африка, Ближний Восток, Индия
|
491 151
|
360 029
356 216
|
36,4%
|
Евразия
|
364 451
|
2,3%
|
Америка
|
354 370 354 072 0,1%
|
Азия-Тихий океан
|
167 363 124 418 34,5%
|
В целом кроме Франции и
Европы
|
1 377 335 1 194 735 15,3%
|
В мире
|
3 182 625 2 808 926 13,3%
*Продажи:
** Европа = Европейский союз, кроме Румынии, Болгарии и Исландии, Норвегии и Швейцарии, Албании, Македонии, Мальты, Черногории, Сербии
Продажи марок
|
|
На конец декабря*
|
2016 2015 %
изменение
|
RENAULT
|
|
ЛА КТ ЛА+КТ
|
2 094 542 1 829 832 14,5%
392 767 348 127 12,8%
2 487 309 2 177 959 14,2%
|
RENAULT SAMSUNG
MOTORS
|
|
ЛА
|
111 097 80 028 38,8%
|
DACIA
|
|
ЛА КТ ЛА+КТ
|
542 542 511 501 6,1%
41 677 39 438 5,7%
584 219 550 939 6,0%
|
GROUPE RENAULT
ЛА КТ ЛА+КТ
|
2 748 181 2 421 361 13,5%
434 444 387 565 12,1%
3 182 625 2 808 926 13,3%
Группа Renault: 15 рынков — на конец декабря
|
|
Продажи
2016 г.*
|
РД, ЛА+КТ 2016
|
(шт.)
|
(%)
|
1
|
ФРАНЦИЯ
|
651 778
|
26,87
|
2
|
ГЕРМАНИЯ
|
198 609
|
5,49
|
3
|
ИТАЛИЯ
|
190 610
|
9,37
|
4
|
ИСПАНИЯ
|
170 272
|
12,90
|
5
|
ТУРЦИЯ
|
169 236
|
17,20
|
6
|
БРАЗИЛИЯ
|
149 977
|
7,55
|
7
|
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
|
138 642
|
4,51
|
8
|
ИНДИЯ
|
132 235
|
3,95
|
9
|
РОССИЯ
|
117 227
|
8,21
|
10
|
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
|
111 087
|
6,19
|
11
|
ИРАН
|
108 536
|
8,44
|
12
|
АРГЕНТИНА
|
99 097
|
14,50
|
13
|
БЕЛЬГИЯ+ЛЮКСЕМБУРГ
|
92 247
|
13,82
|
14
|
МАРОККО
|
61 726
|
37,84
|
15
|
АЛЖИР
|
61 249
|
51,32
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