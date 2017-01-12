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19. 01. 2017

Коммерческие результаты группы Renault в 2016 году

В 2016 году группа Renault увеличила продажи на 374 000 автомобилей по сравнению с прошлым годом (+13,3%) до рекордных 3,18 млн автомобилей, год стал завершающим для плана Renault Drive The Change.

2016-й  стал  рекордным  годом  для  Renault  —  ведущей  французской марки  в  мире,  а  также  Dacia  и  Renault  Samsung  Motors,  которые увеличили свои продажи на 38.8%. Рыночная доля росла во всех регионах: Renault – марка номер два в Европе, так же, как Альянс – автомобильный концерн номер два. Отличные перспективы роста для Renault в 2017 году прослеживаются благодаря молодой продуктовой линейке, выходу новых продуктов и международному развитию.

РЕКОРДНЫЕ МИРОВЫЕ ПРОДАЖИ

Благодаря  импульсу,  заданному планом Drive the  Change,  продажи Группы Renault растут четвертый год подряд, что позволило ей стать первой французской автомобильной группой в мире, продав в 2016 году 3 182 625 автомобилей.

В 2016 году мировые продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Группы Renault выросли на 13,3% на фоне общего роста рынка на 4,6%. Доля Группы на мировом автомобильном рынке составляет 3,5% (+0,3 п.п. по сравнению с 2015 годом). И Renault, и Dacia зафиксировали рекордные продажи. Renault сохраняет за собой позицию ведущей французской марки в мире. Продажи Renault Samsung Motors увеличились на 38,8%.

Группа по-прежнему испытывает положительное воздействие от уверенной динамики на европейском автомобильном рынке (+7% по сравнению с 2015 годом),  увеличив  свои  продажи  на  11,8%  до  1  805  290  автомобилей,  а рыночную долю до 10,6%.

За пределами Европы Группа Renault продала рекордное количество автомобилей в 2016 году — плюс 15,3% по сравнению с 2015 годом на фоне общего роста рынка на 5,2%. Объем продаж и рыночная доля росли во всех регионах.

«В 2016 году мы продали 3,18 млн автомобилей во всем мире и установили новый рекорд продаж. Наша стратегия обновления продуктовой линейки и географической экспансии, которая идет уже несколько лет, оказалась успешной. Она позволяет Группе Renault существенно наращивать объем продаж и рыночную долю во всех регионах», — отметил Тьерри КОСКА, член Исполнительного комитета и исполнительный вице-президент Группы по продажам и маркетингу.

RENAULT — ВТОРАЯ МАРКА В ЕВРОПЕ

В Европе рыночная доля Группы Renault (легковые и легкие коммерческие автомобили) выросла на 0,5 п.п. до 10,6%. Продажи выросли на 11,8% до 1 805 290 автомобилей. Продажи выросли во всех странах региона.

Продажи снова выросли и у марки Renault, которая стала второй крупнейшей автомобильной маркой Европы. Продав 1 390 280 автомобилей (+12,1% по сравнению с 2015 годом), Renault увеличила свою рыночную долю на 0,4 п.п. по сравнению с 2015 годом до 8,1%.

На рынке легковых автомобилей доля Renault выросла больше, чем у любой другой марки в Европе — на 0,4 п.п. В основном это произошло благодаря успешной программе обновления продуктовой линейки, включая выход Espace, Talisman  и  семейства  Megane.  Хороший  старт  показал  новый  Scenic,  на который за первый квартал продаж было получено более 19 000 заказов.

Renault  сохранила лидерские позиции в  B-сегменте городских автомобилей благодаря хорошим результатам Clio и Captur, который с продажами в 215 670 единиц возглавляет свой сегмент.

На  европейском  рынке  легких  коммерческих  автомобилей  продажи  марки Renault выросли на 9,9% до 296 187 автомобилей, а рыночная доля составила 14,8%.

Спустя одиннадцать лет на европейском рынке марка Dacia снова увеличила продажи в 2016 году (+10,8%) до рекордных 415 010 единиц.

Марка Renault возглавляет европейский рынок электромобилей, увеличив продажи на 11% до 25 648 единиц (не считая Twizy). ZOE находится наверху рейтинга легковых электромобилей с продажами в 21 735 автомобилей (+16%), а Kangoo Z.E. — рынок электрических коммерческих автомобилей с продажами в 3901 автомобилей.

Во Франции Группа Renault продемонстрировала лучшие продажи за пять лет. Renault укрепила свое положение ведущей автомобильной марки Франции, занимая 22,3% рынка легковых и легких коммерческих автомобилей, а продажи Dacia достигли рекордного показателя в 112 000 единиц, что позволило компании занять четвертое место по продажам частным автовладельцам.

РОСТ В МИРЕ

Несмотря на неоднородные экономические условия на планете, Группа Renault укрепила свои позиции и увеличила рыночную долю во всех регионах. Здесь также приносит плоды программа обновления продуктовой линейки, включая выход Kwid в Индии, QM6 и SM6 в Корее, Kaptur в России, Koleos в Китае, Megane Sedan в Турции и Oroch в Латинской Америке.

В  регионе  Африка  — Ближний  Восток  — Индия  Группа  Renault  увеличила продажи на 36,4%, а рыночную долю на 1,7 п.п. до 6,2%.

В Индии Renault сохранила за собой положение самой продаваемой европейской  автомобильной  марки,  увеличив  продажи на  145,6%.  Продажи Kwid составили 105 745 автомобилей. Индия поднялась на пять мест вверх и стала восьмым крупнейшим рынком Группы во всем мире.

В  Иране  продажи  подскочили  на  110,7%,  благодаря  чему  Группа  Renault довела свою рыночную долю до 8,4% (+3,7 п.п. по сравнению с 2015 годом). Группа вернула себе положение ведущего игрока на иранском рынке, удвоив свою рыночную долю за один год благодаря отличным продажам Tondar и Sandero.

В Северной Африке Группе Renault принадлежит 38,5% рынка (+4,9 п.п.). В Алжире рыночная доля Группы достигла в 2016 году рекордных 51,3% (+15,7 п.п.) благодаря местному производству Symbol. В Марокко, где Dacia и Renault занимают первое и второе место, соответственно, продажи Группы Renault выросли на 22,5%, позволив довести рыночную долю до 37,8%.

В регионе Евразия продажи выросли на 2,3%, несмотря на сокращение рынка на 6,3%. Рыночная доля, соответственно, выросла на 1,1 п.п. до 13,0% в основном за счет рекордных продаж  в Турции (+4,4%).  Отлично стартовал новый Megane Sedan — за первые два месяца число заказов на модель превысило 13 200.

Рост продаж в большинстве стран региона компенсировал негативное влияние экономического кризиса в России, где рынок сократился на 10,8%. Renault смогла удержать падение своих продаж в пределах 2,6% и достигла рекордной рыночной доли в 8,2% (+0,7%) в основном благодаря популярности Kaptur, продажи которого с запуска на рынок в июне превысили 14 600 автомобилей.

В регионе Америка продажи Группы Renault выросли на 0,1%, несмотря на сокращение рынка на 4,1% и экономические трудности, рыночная доля составила 6,5% (+0,3 п.п.).

В Бразилии рыночная доля увеличилась на 0,2 п.п. до рекордных 7,5% на фоне рыночного спада на 19,8% благодаря хорошим продажам Duster Oroch. В 2017 году продажи Группы будут расти благодаря полностью обновленной линейке кроссоверов, которая включает Captur, Kwid и новый Koleos, а также благодаря появлению Alaskan. Марка Renault продолжает пожинать плоды выхода на рынок пикапов в Аргентине, где ее продажи выросли на 24,8% на фоне общего роста рынка на 9,1%. В Колумбии объем продаж и рыночная доля оказались рекордными за всю историю (21,3%).

В регионе Азия — Тихий океан Renault Samsung Motors увеличила продажи на 38,8% в Южной Корее, несмотря на сокращение рынка на 0,3%: рыночная доля увеличилась на 1,7 п.п. до 6,2% благодаря успешному выводу на рынок моделей SM6 и QM6 в 2016 году. Всего за четыре месяца число заказов на QM6 превысило отметку в 21 000.

В  Китае  после  выхода  Kadjar,  первого  автомобиля,  произведенного  внутри страны совместным предприятием Dongfeng Renault, продажи Renault выросли на 50,8% при росте рынка на 14,0%. Всего за два месяца число заказов на новый Koleos приблизилось к 10 000.

ПРОГНОЗ ПРОДАЖ ГРУППЫ RENAULT НА 2017 ГОД

Ожидается, что в 2017 году мировой рынок по сравнению с 2016 г. вырастет на 1,5%. Также ожидается, что европейский рынок увеличится на 2%, рост во Франции составит те же 2%.

На мировом уровне ожидается стабилизация рынков Бразилии и России. Рост в Китае составит 5%, в Индии — 8%.

Группа Renault продолжит испытывать положительное влияние от обновления продуктовой линейки в Европе, а также уверенной динамики на зарубежных рынках благодаря Kwid в Индии, Koleos и Kadjar в Китае, Kaptur в России, QM6 и SM6 в Южной Корее, Alaskan и линейке внедорожников в Латинской Америке.

Таким образом, Группа Renault ожидает сохранения роста продаж и рыночной доли в Европе и за ее пределами.

Продажи Группы по регионам (ЛА+КТ)

 

На конец декабря*

2016             2015        изменение

(%)

Франция

651 778        607 173                   7,3%

Европа** (кроме Франции)

1 153 512     1 007 018                  14,5%

Франция + Европа, всего

1 805 290     1 614 191                  11,8%

Африка, Ближний Восток, Индия

 

491 151

 

      360 029   

 

356 216

 

36,4%

Евразия

364 451

2,3%

Америка

354 370        354 072                   0,1%

Азия-Тихий океан

167 363        124 418                 34,5%

В целом кроме Франции и

Европы

 

1 377 335     1 194 735                  15,3%

В мире

3 182 625     2 808 926                  13,3%


*Продажи:

** Европа = Европейский союз, кроме Румынии, Болгарии и Исландии, Норвегии и Швейцарии, Албании, Македонии, Мальты, Черногории, Сербии

 

Продажи марок

 

На конец декабря*

2016             2015                   %

изменение

RENAULT

 

ЛА КТ ЛА+КТ

2 094 542     1 829 832            14,5%

392 767        348 127            12,8%

2 487 309     2 177 959            14,2%

RENAULT SAMSUNG

MOTORS

 

ЛА

111 097          80 028            38,8%

DACIA

 

ЛА КТ ЛА+КТ

542 542       511 501              6,1%

41 677          39 438              5,7%

584 219        550 939              6,0%

  GROUPE RENAULT                                                                                        

ЛА КТ ЛА+КТ

 

2 748 181     2 421 361            13,5%

434 444        387 565            12,1%

3 182 625     2 808 926            13,3%

 

Группа Renault: 15 рынков — на конец декабря

 

 

 

Продажи

2016 г.*

 

 

 

 

РД, ЛА+КТ 2016

(шт.)

(%)

1

ФРАНЦИЯ

651 778

26,87

2

ГЕРМАНИЯ

198 609

5,49

3

ИТАЛИЯ

190 610

9,37

4

ИСПАНИЯ

170 272

12,90

5

ТУРЦИЯ

169 236

17,20

6

БРАЗИЛИЯ

149 977

7,55

7

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

138 642

4,51

8

ИНДИЯ

132 235

3,95

9

РОССИЯ

117 227

8,21

10

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

111 087

6,19

11

ИРАН

108 536

8,44

12

АРГЕНТИНА

99 097

14,50

13

БЕЛЬГИЯ+ЛЮКСЕМБУРГ

92 247

13,82

14

МАРОККО

61 726

37,84

15

АЛЖИР

61 249

51,32


*Полный 2016 год (продажи), не считая Twizy

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