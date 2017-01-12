Коммерческие результаты группы Renault в 2016 году

В 2016 году группа Renault увеличила продажи на 374 000 автомобилей по сравнению с прошлым годом (+13,3%) до рекордных 3,18 млн автомобилей, год стал завершающим для плана Renault Drive The Change.

2016-й стал рекордным годом для Renault — ведущей французской марки в мире, а также Dacia и Renault Samsung Motors, которые увеличили свои продажи на 38.8%. Рыночная доля росла во всех регионах: Renault – марка номер два в Европе, так же, как Альянс – автомобильный концерн номер два. Отличные перспективы роста для Renault в 2017 году прослеживаются благодаря молодой продуктовой линейке, выходу новых продуктов и международному развитию. РЕКОРДНЫЕ МИРОВЫЕ ПРОДАЖИ Благодаря импульсу, заданному планом Drive the Change, продажи Группы Renault растут четвертый год подряд, что позволило ей стать первой французской автомобильной группой в мире, продав в 2016 году 3 182 625 автомобилей. В 2016 году мировые продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Группы Renault выросли на 13,3% на фоне общего роста рынка на 4,6%. Доля Группы на мировом автомобильном рынке составляет 3,5% (+0,3 п.п. по сравнению с 2015 годом). И Renault, и Dacia зафиксировали рекордные продажи. Renault сохраняет за собой позицию ведущей французской марки в мире. Продажи Renault Samsung Motors увеличились на 38,8%. Группа по-прежнему испытывает положительное воздействие от уверенной динамики на европейском автомобильном рынке (+7% по сравнению с 2015 годом), увеличив свои продажи на 11,8% до 1 805 290 автомобилей, а рыночную долю до 10,6%.

За пределами Европы Группа Renault продала рекордное количество автомобилей в 2016 году — плюс 15,3% по сравнению с 2015 годом на фоне общего роста рынка на 5,2%. Объем продаж и рыночная доля росли во всех регионах. «В 2016 году мы продали 3,18 млн автомобилей во всем мире и установили новый рекорд продаж. Наша стратегия обновления продуктовой линейки и географической экспансии, которая идет уже несколько лет, оказалась успешной. Она позволяет Группе Renault существенно наращивать объем продаж и рыночную долю во всех регионах», — отметил Тьерри КОСКА, член Исполнительного комитета и исполнительный вице-президент Группы по продажам и маркетингу. RENAULT — ВТОРАЯ МАРКА В ЕВРОПЕ В Европе рыночная доля Группы Renault (легковые и легкие коммерческие автомобили) выросла на 0,5 п.п. до 10,6%. Продажи выросли на 11,8% до 1 805 290 автомобилей. Продажи выросли во всех странах региона. Продажи снова выросли и у марки Renault, которая стала второй крупнейшей автомобильной маркой Европы. Продав 1 390 280 автомобилей (+12,1% по сравнению с 2015 годом), Renault увеличила свою рыночную долю на 0,4 п.п. по сравнению с 2015 годом до 8,1%. На рынке легковых автомобилей доля Renault выросла больше, чем у любой другой марки в Европе — на 0,4 п.п. В основном это произошло благодаря успешной программе обновления продуктовой линейки, включая выход Espace, Talisman и семейства Megane. Хороший старт показал новый Scenic, на который за первый квартал продаж было получено более 19 000 заказов. Renault сохранила лидерские позиции в B-сегменте городских автомобилей благодаря хорошим результатам Clio и Captur, который с продажами в 215 670 единиц возглавляет свой сегмент. На европейском рынке легких коммерческих автомобилей продажи марки Renault выросли на 9,9% до 296 187 автомобилей, а рыночная доля составила 14,8%.

Спустя одиннадцать лет на европейском рынке марка Dacia снова увеличила продажи в 2016 году (+10,8%) до рекордных 415 010 единиц. Марка Renault возглавляет европейский рынок электромобилей, увеличив продажи на 11% до 25 648 единиц (не считая Twizy). ZOE находится наверху рейтинга легковых электромобилей с продажами в 21 735 автомобилей (+16%), а Kangoo Z.E. — рынок электрических коммерческих автомобилей с продажами в 3901 автомобилей. Во Франции Группа Renault продемонстрировала лучшие продажи за пять лет. Renault укрепила свое положение ведущей автомобильной марки Франции, занимая 22,3% рынка легковых и легких коммерческих автомобилей, а продажи Dacia достигли рекордного показателя в 112 000 единиц, что позволило компании занять четвертое место по продажам частным автовладельцам. РОСТ В МИРЕ Несмотря на неоднородные экономические условия на планете, Группа Renault укрепила свои позиции и увеличила рыночную долю во всех регионах. Здесь также приносит плоды программа обновления продуктовой линейки, включая выход Kwid в Индии, QM6 и SM6 в Корее, Kaptur в России, Koleos в Китае, Megane Sedan в Турции и Oroch в Латинской Америке. В регионе Африка — Ближний Восток — Индия Группа Renault увеличила продажи на 36,4%, а рыночную долю на 1,7 п.п. до 6,2%. В Индии Renault сохранила за собой положение самой продаваемой европейской автомобильной марки, увеличив продажи на 145,6%. Продажи Kwid составили 105 745 автомобилей. Индия поднялась на пять мест вверх и стала восьмым крупнейшим рынком Группы во всем мире. В Иране продажи подскочили на 110,7%, благодаря чему Группа Renault довела свою рыночную долю до 8,4% (+3,7 п.п. по сравнению с 2015 годом). Группа вернула себе положение ведущего игрока на иранском рынке, удвоив свою рыночную долю за один год благодаря отличным продажам Tondar и Sandero.

В Северной Африке Группе Renault принадлежит 38,5% рынка (+4,9 п.п.). В Алжире рыночная доля Группы достигла в 2016 году рекордных 51,3% (+15,7 п.п.) благодаря местному производству Symbol. В Марокко, где Dacia и Renault занимают первое и второе место, соответственно, продажи Группы Renault выросли на 22,5%, позволив довести рыночную долю до 37,8%. В регионе Евразия продажи выросли на 2,3%, несмотря на сокращение рынка на 6,3%. Рыночная доля, соответственно, выросла на 1,1 п.п. до 13,0% в основном за счет рекордных продаж в Турции (+4,4%). Отлично стартовал новый Megane Sedan — за первые два месяца число заказов на модель превысило 13 200. Рост продаж в большинстве стран региона компенсировал негативное влияние экономического кризиса в России, где рынок сократился на 10,8%. Renault смогла удержать падение своих продаж в пределах 2,6% и достигла рекордной рыночной доли в 8,2% (+0,7%) в основном благодаря популярности Kaptur, продажи которого с запуска на рынок в июне превысили 14 600 автомобилей. В регионе Америка продажи Группы Renault выросли на 0,1%, несмотря на сокращение рынка на 4,1% и экономические трудности, рыночная доля составила 6,5% (+0,3 п.п.). В Бразилии рыночная доля увеличилась на 0,2 п.п. до рекордных 7,5% на фоне рыночного спада на 19,8% благодаря хорошим продажам Duster Oroch. В 2017 году продажи Группы будут расти благодаря полностью обновленной линейке кроссоверов, которая включает Captur, Kwid и новый Koleos, а также благодаря появлению Alaskan. Марка Renault продолжает пожинать плоды выхода на рынок пикапов в Аргентине, где ее продажи выросли на 24,8% на фоне общего роста рынка на 9,1%. В Колумбии объем продаж и рыночная доля оказались рекордными за всю историю (21,3%). В регионе Азия — Тихий океан Renault Samsung Motors увеличила продажи на 38,8% в Южной Корее, несмотря на сокращение рынка на 0,3%: рыночная доля увеличилась на 1,7 п.п. до 6,2% благодаря успешному выводу на рынок моделей SM6 и QM6 в 2016 году. Всего за четыре месяца число заказов на QM6 превысило отметку в 21 000. В Китае после выхода Kadjar, первого автомобиля, произведенного внутри страны совместным предприятием Dongfeng Renault, продажи Renault выросли на 50,8% при росте рынка на 14,0%. Всего за два месяца число заказов на новый Koleos приблизилось к 10 000. ПРОГНОЗ ПРОДАЖ ГРУППЫ RENAULT НА 2017 ГОД

Ожидается, что в 2017 году мировой рынок по сравнению с 2016 г. вырастет на 1,5%. Также ожидается, что европейский рынок увеличится на 2%, рост во Франции составит те же 2%. На мировом уровне ожидается стабилизация рынков Бразилии и России. Рост в Китае составит 5%, в Индии — 8%. Группа Renault продолжит испытывать положительное влияние от обновления продуктовой линейки в Европе, а также уверенной динамики на зарубежных рынках благодаря Kwid в Индии, Koleos и Kadjar в Китае, Kaptur в России, QM6 и SM6 в Южной Корее, Alaskan и линейке внедорожников в Латинской Америке. Таким образом, Группа Renault ожидает сохранения роста продаж и рыночной доли в Европе и за ее пределами. Продажи Группы по регионам (ЛА+КТ) На конец декабря* 2016 2015 изменение (%) Франция 651 778 607 173 7,3% Европа** (кроме Франции) 1 153 512 1 007 018 14,5% Франция + Европа, всего 1 805 290 1 614 191 11,8% Африка, Ближний Восток, Индия 491 151 360 029 356 216 36,4% Евразия 364 451 2,3% Америка 354 370 354 072 0,1% Азия-Тихий океан 167 363 124 418 34,5% В целом кроме Франции и Европы 1 377 335 1 194 735 15,3% В мире 3 182 625 2 808 926 13,3%

*Продажи: ** Европа = Европейский союз, кроме Румынии, Болгарии и Исландии, Норвегии и Швейцарии, Албании, Македонии, Мальты, Черногории, Сербии Продажи марок

На конец декабря* 2016 2015 % изменение RENAULT ЛА КТ ЛА+КТ 2 094 542 1 829 832 14,5% 392 767 348 127 12,8% 2 487 309 2 177 959 14,2% RENAULT SAMSUNG MOTORS ЛА 111 097 80 028 38,8% DACIA ЛА КТ ЛА+КТ 542 542 511 501 6,1% 41 677 39 438 5,7% 584 219 550 939 6,0% GROUPE RENAULT ЛА КТ ЛА+КТ 2 748 181 2 421 361 13,5% 434 444 387 565 12,1% 3 182 625 2 808 926 13,3%

Группа Renault: 15 рынков — на конец декабря

Продажи 2016 г.* РД, ЛА+КТ 2016 (шт.) (%) 1 ФРАНЦИЯ 651 778 26,87 2 ГЕРМАНИЯ 198 609 5,49 3 ИТАЛИЯ 190 610 9,37 4 ИСПАНИЯ 170 272 12,90 5 ТУРЦИЯ 169 236 17,20 6 БРАЗИЛИЯ 149 977 7,55 7 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 138 642 4,51 8 ИНДИЯ 132 235 3,95 9 РОССИЯ 117 227 8,21 10 ЮЖНАЯ КОРЕЯ 111 087 6,19 11 ИРАН 108 536 8,44 12 АРГЕНТИНА 99 097 14,50 13 БЕЛЬГИЯ+ЛЮКСЕМБУРГ 92 247 13,82 14 МАРОККО 61 726 37,84 15 АЛЖИР 61 249 51,32



*Полный 2016 год (продажи), не считая Twizy