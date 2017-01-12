Лукашенко требует исключить чрезмерную бюрократию при выделении земли

Излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию при предоставлении земельных участков необходимо исключить, заявил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков.
По его словам, предоставленная местным властям возможность принимать решения на местах, предоставляя земли инвесторам, привела к ненадлежащему исполнению законодательства и, как результат, запущению территорий. "Поэтому я был вынужден отказаться от практики предоставления земельных участков губернаторами и вернуть это право президенту", - отметил глава государства, сообщили в его Администрации.
Президент поинтересовался, направлен ли предлагаемый проект указа на решение задач, которые обеспечивали бы сохранность земельных ресурсов как национального достояния государства. «Упростит ли он процедуры предоставления земельных участков и изменения их целевого назначения? Не создадут ли предлагаемые корректировки лазейки для махинаций с землей?» - спросил он, заявив о необходимости навести порядок с земельными участками, занятыми инвесторами, которые не исполняют свои обязательства.
В связи с введением с 2017 года нового Лесного кодекса Александр Лукашенко поинтересовался, как теперь будут предоставляться земли, ранее относившиеся к лесам первой и второй группы, и проводятся ли мероприятия по разработке новых лесоустроительных проектов. Отдельно он поинтересовался мерами по вырубке деревьев вблизи линий электропередачи. По его словам, сплошная вырубка или повторение прошлогодней ситуации, когда в результате вала без электричества остались многие населенные пункты, недопустимы.
Председатель Госкомитета по имуществу Андрей Гаев доложил, что проектом документа, предусматривающего корректировку указа "Об изъятии и предоставлении земельных участков", предлагается, не изменяя концептуально существующие подходы к изъятию и предоставлению земельных участков, усовершенствовать эти процедуры и механизмы защиты прав землепользователей, а также усилить ответственность за принимаемые решения по земельным вопросам.
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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