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19. 01. 2017

Лукашенко требует исключить чрезмерную бюрократию при выделении земли

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию при предоставлении земельных участков необходимо исключить, заявил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков.

По его словам, предоставленная местным властям возможность принимать решения на местах, предоставляя земли инвесторам, привела к ненадлежащему исполнению законодательства и, как результат, запущению территорий. "Поэтому я был вынужден отказаться от практики предоставления земельных участков губернаторами и вернуть это право президенту", - отметил глава государства, сообщили в его Администрации.

Президент поинтересовался, направлен ли предлагаемый проект указа на решение задач, которые обеспечивали бы сохранность земельных ресурсов как национального достояния государства. «Упростит ли он процедуры предоставления земельных участков и изменения их целевого назначения? Не создадут ли предлагаемые корректировки лазейки для махинаций с землей?» - спросил он, заявив о необходимости навести порядок с земельными участками, занятыми инвесторами, которые не исполняют свои обязательства.

В связи с введением с 2017 года нового Лесного кодекса Александр Лукашенко поинтересовался, как теперь будут предоставляться земли, ранее относившиеся к лесам первой и второй группы, и проводятся ли мероприятия по разработке новых лесоустроительных проектов. Отдельно он поинтересовался мерами по вырубке деревьев вблизи линий электропередачи. По его словам, сплошная вырубка или повторение прошлогодней ситуации, когда в результате вала без электричества остались многие населенные пункты, недопустимы.

Председатель Госкомитета по имуществу Андрей Гаев доложил, что проектом документа, предусматривающего корректировку указа "Об изъятии и предоставлении земельных участков", предлагается, не изменяя концептуально существующие подходы к изъятию и предоставлению земельных участков, усовершенствовать эти процедуры и механизмы защиты прав землепользователей, а также усилить ответственность за принимаемые решения по земельным вопросам.

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