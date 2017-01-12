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19. 01. 2017

Милиция не знает, где находится раздевавший подростков гомельский видеоблогер

Источник фото: Sputnik

Управление внутренних дел Гомельского облисполкома проводит проверку по факту проведения видеостриминга гомельским видеоблогером. Об этом сообщили в УВД.

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При осмотре места жительства блогера изъята компьютерная техника, назначены экспертизы, в том числе на наличие в видеозаписях признаков порнографии.

Что касается самого 18-летнего парня, то его местонахождение устанавливается. В УВД отметили, что он нигде не учится и не работает. Также он никогда не был студентом.

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