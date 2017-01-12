Social Weekend – твой шанс сделать мир ещё лучше!

С 16 января по 28 февраля 2017 года вы можете подать простую заявку со своей идеей и получить все возможности для её реализации на Девятом республиканском конкурсе социальных проектов Social Weekend. И чем раньше вы это сделаете, тем больше у вас шансов пройти этап народного голосования.
Social Weekend – это конкурс для всех. И для тех, кто полон энтузиазма и готов вместе со своей командой доказать, что всё возможно. И для тех, кто сомневается в себе или востребованности своей идеи – нужно пробовать, получить факты, а не догадки. В заявке достаточно описать проблему, с которой вы столкнулись, предлагаемое решение и первые шаги по реализации.
Восьмой конкурс Social Weekend и прошедший впервые Хакатон социальных проектов позволил стартовать десяткам проектов, 13 из которых получили финансовую поддержку от меценатов в сумме 40000 BYN. Что еще важнее, за каждой номинацией конкурса, за каждым членом жюри стоит состоявшийся в жизни человек, обратная связь от которого часто ценнее денег. На прошедшем Конкурсе впервые в жюри присутствовали представители государственных структур, которые готовы не только судить, но и поддерживать проекты в своих сегментах. И это ещё одна возможность быть услышанным, наладить партнёрство и решить важные общественные проблемы вместе.
Участие в Social Weekend – это не просто шанс получить финансирование на осуществление своей идеи, но возможность пройти курс обучения, наладить партнёрство, собрать свою команду и обрести уверенность и вдохновение.Социальный проект – это любой проект (идея), который несёт пользу обществу или делает окружающий нас мир лучше: или чему-то не даст исчезнуть, или что-то хорошенько улучшит, или сделает что-то новое, доселе невиданное и кому-то полезное.
Если у вас ещё нет определенной идеи или их целая сотня, а определиться сложно, примите участие в Хакатоне социальных проектов, который пройдет 18 и 19 февраля. Хакатон – это возможность на 2 дня сконцентрироваться на важном, найти единомышленников и заявить об идее тысячам людей! Посмотрите финалистов предыдущих конкурсов, зарядитесь мировыми идеями в интернете – и дерзайте!
По итогам предыдущего Хакатона 3 проекта получили средства на реализацию, 2 съездили в Финляндию на крупнейшее стартап-мероприятие, сразу 6 проектов прошли напрямую в полуфинал Конкурса. А всего-то надо было 2 дня поработать над своей же идеей!
Справка:
Конкурс Social Weekend проводится в Беларуси с 2013 года. За это время было рассмотрено более тысячи уникальных заявок и идей, более ста из которых получили финансирование и поддержку. Среди лауреатов конкурса проект по созданию доступных медицинских протезов MyoTriton, поисково-спасательный отряд “Ангел”, наставничество сирот “Нити дружбы”, команда “Крылья Ангелов” и многие-многие другие.
Прием заявок на конкурс завершится 28 февраля 2017 года. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте http://www.socialweekend.by/, по телефону +375 29 87 97 400, либо по электронной почте napishi.sw@gmail.com.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
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