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19. 01. 2017

Переговоры по вступлению Беларуси в ВТО пройдут на следующей неделе

Источник фото: Flickr

Первый полномасштабный раунд переговоров Беларуси со 100 странами по вступлению в ВТО пройдет на следующей неделе в Женеве, сообщил 19 января начальник главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхозпрода Алексей Богданов. По его словам, белорусская делегация вылетит в Швейцарию уже в понедельник, 23 января.

Алексей Богданов подчеркнул, что вступление в ВТО - процесс длительный. «Уже есть заявки со стороны стран - членов ВТО по увеличению квот беспошлинных поставок нашей продукции и заявки на снижение таможенных пошлин», - отметил он, передает БелТА.

По словам чиновника, также возникают вопросы к ветеринарным сертификатам. «Будем на них отвечать», - подчеркнул  он. 

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