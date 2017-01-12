Белорусских спортсменов отгородят от пойманных на допинге

Беларусь корректирует свое законодательство с учетом новой версии Всемирного антидопингового кодекса. Об этом говорилось 19 января на расширенном заседании Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей в ходе обсуждения поправок в закон о физической культуре и спорте.

Так, в новой версии Всемирного антидопингового кодекса предусмотрен запрет на сотрудничество спортсменов с персоналом спортсмена, уличенного в каких-либо действиях с допингом, передает БелТА.

По словам замминистра спорта и туризма Александра Дубковского, Беларусь намерена строго придерживаться этой нормы и не допускать сотрудничества уличенного в допинге спортсмена с кем-либо, кто связан с подготовкой других атлетов.

Также в законопроекте урегулированы вопросы, связанные с антидопинговым контролем, чтобы привести их в полное соответствие с международной практикой.