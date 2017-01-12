Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2017, четверг, 14:49
-3°C
Завтра +2°C
-3°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
19. 01. 2017

Белорусских спортсменов отгородят от пойманных на допинге

Источник фото: Wikimedia

Беларусь корректирует свое законодательство с учетом новой версии Всемирного антидопингового кодекса. Об этом говорилось 19 января на расширенном заседании Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей в ходе обсуждения поправок в закон о физической культуре и спорте.

Так, в новой версии Всемирного антидопингового кодекса предусмотрен запрет на сотрудничество спортсменов с персоналом спортсмена, уличенного в каких-либо действиях с допингом, передает БелТА.

По словам замминистра спорта и туризма Александра Дубковского, Беларусь намерена строго придерживаться этой нормы и не допускать сотрудничества уличенного в допинге спортсмена с кем-либо, кто связан с подготовкой других атлетов.

Также в законопроекте урегулированы вопросы, связанные с антидопинговым контролем, чтобы привести их в полное соответствие с международной практикой.

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Спорт
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.