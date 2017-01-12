В Гомеле открывается Стартап-школа

8 февраля в Гомеле пройдет первый митап Стартап-школы, где успешный предприниматель Кирилл Волошин расскажет, как создать свою историю успеха в бизнесе.

Стартап-школа -это сообщество предпринимателей, а также регулярные обучающие мероприятия и встречи по обмену опытом.

В Стартап-школе учат строить бизнес по популярному на западе Lean startup методу. Этот метод помогает предпринимателю избежать риска траты огромных денег и сил ради создания никому ненужного продукта или услуги. А спикерами и консультантами в школе выступают успешные белорусские бизнесмены. Они уже прошли путь от стартапа к бизнесу и теперь делятся своим опытом с начинающими предпринимателями.

Так на первом митапе в Гомеле выступит Кирилл Волошин, предприниматель, инвестор, соучредитель tut.by, hoster.by, Café Netto и др.компаний. Он расскажет, как выбрать бизнес-идею, сколько денег нужно для старта, где найти инвестиции и многое другое.

У каждого участника будет возможность рассказать эксперту и аудитории о своих компетенциях и идеях. А также набрать людей в свою команду или присоединиться к одной из уже сформированных.

Вход на мероприятие свободный, но количество участников ограничено, поэтому регистрация обязательна (gomel.start.by).

Все занятия Стартап-школы Гомель проводятся Центром бизнес-образования Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации в партнерстве с общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфаструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).