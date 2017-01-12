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19. 01. 2017

В белорусских школах вводятся новые формы работы по субботам

Приказ о новых формах работы в шестой школьный день подписал 19 января министр образования Беларуси Игорь Карпенко во время посещения Гацуковской средней школы в Слуцком районе. По его словам, на субботу выносятся консультации учителей с родителями по вопросам обучения детей.

«Должны ли, например, родители решать за ребенка задачи, которые тому задают по математике. Нет, не должны. Если у ребенка не получается, родители должны проинформировать об этом учителя, провести с ним консультацию, чтобы общими усилиями решить проблему понимания ребенком того или иного материала», - сказал он, передает БелТА.

Также, по словам министра, проведение по субботам для учащихся 9-11-х классов факультативных занятий разгрузит для них основную учебную неделю.

Еще одним новшеством документа стало решение вопросов трудового воспитания и взаимодействия общей средней школы с системой профессионально-технического образования, чтобы использовать возможности лицеев и колледжей в обучении тем или иным профессиям.

Между тем документ не определяет перечень конкретных мероприятий или работ, необходимых для проведения в шестой школьный день, оставляя это в компетенции учреждений образования. Министр подчеркнул, что школы должны разработать программу шестого школьного дня, расписание согласно гигиеническим требованиям, нормативной базе и рационально распределить направления работы. «На одной неделе это могут быть консультации, на следующей - поездка в профессионально-техническое учебное заведение, далее состоятся спортивные соревнования или творческие конкурсы", - сказал он.

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