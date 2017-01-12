Проект новой редакции Кодекса об образовании внесут в парламент до 1 июля

Проект новой редакции Кодекса об образовании планируется внести на рассмотрение в Палату представителей до 1 июля, сообщил 19 января во время посещения Гацуковской средней школы Слуцкого района министр образования Игорь Карпенко.

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По его словам, общественное обсуждение предлагаемых изменений начнется в ближайшее время. Проект нового Кодекса будет опубликован на сайте министерства образования, передает БелТА.

Министр также заявил о намерении делегировать ряд полномочий на места, например, о присвоении очередной категории учителю.