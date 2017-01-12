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20. 01. 2017

Погоду Беларуси будет определять теплая воздушная масса

20 января погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха максимальная днем -2..+3°С. Атмосферное давление будет падать.

21 января погоду будет определять фронтальная система, перемещающаяся с акватории Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха в течение суток -3..+2°С, передает Белгидрометцентр.

22 января большая часть республики окажется в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в более прохладной воздушной массе северных широт. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер слабый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-9°С, по северо-востоку -10..-12°С; максимальная днем 0..-5°С, по западу до +2°С.

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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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