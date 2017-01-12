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20. 01. 2017

МВД Беларуси намерено принять в 2017 году лишь 800 беженцев

Министерство внутренних дел Беларуси постановлением от 30 декабря 2016 года №350, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 20 января, установило распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Беларуси на 2017 год.

Так, в 2017 году зарегистрировать соответствующие ходатайства смогут 800 человек: в Брестской области - 135 человек, Витебской и Гомельской - по 170, Гродненской - 95, Минской и Могилевской - по 115.

Квоты МВД Беларуси устанавливает ежегодно.

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- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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