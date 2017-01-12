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20. 01. 2017

Домрачева прокомментировала свое 27-е место в индивидуальной гонке

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, которая в январе вернулась в спорт после рождения дочери, рассказала после финиша индивидуальной гонки на 15 километров в итальянском Антхольце, где она заняла 27-е место и допустила шесть промахов, что может стрелять лучше.

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При этом она отметила, что старается в каждом старте находить позитивные моменты. «Сегодня я достаточно хорошо справилась с лыжным ходом и со стрельбой лежа», - сказала спортсменка, передает БелТА.

При этом Дарья Домрачева выказала уверенность в том, что сможет улучшить показатели своей стрельбы стоя.

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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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