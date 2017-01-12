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20. 01. 2017

Минское «Динамо» дома уступило рижскому

Источник фото: hcdinamo.by

19 января минское «Динамо» в первом матче очередной домашней серии в Континентальной хоккейной лиге уступило рижским одноклубникам – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).

Шайбы: 0:1 - Галвиньш (12.17, в большинстве). 1:1 - Степанов (45.04). 1:2 - Индрашис (55.06, в большинстве), 1:3 - Толузаков (56.07, в большинстве).

На счету "зубров" 82 очка, с которыми они располагаются на 6-й позиции в турнирной таблице Запада КХЛ. Свой следующий поединок "Динамо" проведет 24 января против екатиринбургского "Автомобилиста".

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