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20. 01. 2017

Родительским комитетам садов и школ запретили собирать деньги

Источник фото: Telegraf.by

Родительским комитетам в Беларуси отныне запрещено собирать деньги на обеспечение деятельности детсадов и школ. Об этом говорится в постановлении министерства образования от 28 декабря 2016 года №126, которое опубликовано 20 января на Национальном правовом интернет-портале.

Так, в пункте, где перечислены компетенции школьного родительского комитета, теперь написано "за исключением вопросов, касающихся привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждения образования".

А в дополнении к положению о родительском комитете детских садов говорится, что к компетенции родительского комитета не может относится привлечение денег для обеспечения деятельности детсада.

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