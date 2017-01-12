Проводница поезда «Калининград-Москва» спрятала под холодильником 20 шкурок норки

Белорусские таможенники обнаружили у проводницы поезда «Калининград – Москва», который следовал через пункт таможенного оформления «Гудогай», 20 незадекларированных шкурок норки. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Проводница одного из вагонов заявила, что у нее нет подлежащих декларированию товаров, но в служебном купе вагона под холодильником обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором было 20 шкурок норки.

Товар изъят, а в отношении проводницы начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП.