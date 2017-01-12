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20. 01. 2017

В Минске задержали россиянина с полкило гашиша

В Минске вечером 18 января у дома № 40 по проспекту Пушкина сотрудники милиции задержали 23-летнего гражданина России. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

У россиянина было изъято 505 грамм гашиша.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК. 

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