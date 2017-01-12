AOC анонсирует вогнутый игровой монитор AGON AG352UCG

Компания AOC представляет 35-дюймовый игровой монитор с VA панелью. Вогнутый дисплей с радиусом кривизны 2000 мм и разрешением QHD UltraWide с головой погружает игрока в эпицентр виртуальных баталий.

Частота обновления 100 Гц и технология NVIDIA G-Sync гарантируют воспроизведение изображения с четкой, детализированной графикой без задержек и разрывов экрана. Технология NVIDIA Ultra Low Motion Blur уменьшает размытость картинки.

Опция AOC Shadow Control затемняет чрезмерно яркие и осветляет слишком темные участки изображения, при этом не затрагивая остальную область дисплея. Технология FlickerFree оптимизирует яркость подсветки и устраняет вредное для зрения мерцание, а AOC Low Blue Light уменьшает негативное излучение синего цвета.

Эргономичная подставка AOC ErgoBase позволяет регулировать высоту, угол наклона и поворота монитора. На задней панели и на нижней рамке дисплея расположены настраиваемые световые индикаторы, благодаря которым геймеры могут изменять внешний вид монитора исходя из своих предпочтений.