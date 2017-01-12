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20. 01. 2017

Лукашенко поручил найти замену сокращенным поставкам российской нефти

Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами, заявил 20 января президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом вице-премьера Владимира Семашко. "Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", - сказал он.

По его словам, соответствующие вопросы обсуждались еще в конце 2016 года, а некоторые альтернативные варианты были испробованы на практике при доставке нефти с Черного и Средиземного морей на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

По материалам БелТА

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