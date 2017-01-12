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20. 01. 2017

Евро подорожал на торгах в Беларуси

На торгах 20 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро вырос на 0,17% и составил 2,0754 рубля.

Доллар подешевел на 0,25% до 1,9423 рубля.

Российский рубль стал дешевле на 0,55% до 3,2559 белорусских за 100 российских.

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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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