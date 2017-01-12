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20. 01. 2017

Глава Конституционного суда не исключил изменения Конституции

Изменения в Конституцию должны вноситься с учетом развития общественных отношений, заявил 20 января председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Он отметил, что Конституция является правовой основой, на которой вырабатывается стратегия развития страны и реализуются конституционные права и свободы граждан. И по мере развития общественных отношений и при возникновении необходимости изменений в Конституцию, они будут вноситься.

Говоря о том, что в октябре 2016 года президент Александр Лукашенко не исключил возможности корректировки Конституции, Петр Миклашевич сообщил, что на данном этапе Конституционный суд в обсуждении возможных поправок не участвует, передает БелТА.

Он также заявил, что Конституционный суд обеспечивает верховенство основного закона в стране, а в самой Беларуси формируется демократическое, социальное, правовое государство с реальным разделением властей. 

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