Кочанова получила навести порядок в расчетах за ЖКУ

Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова во время приема граждан поручила министерству жилищно-коммунального хозяйства навести порядок в расчетах за жилищно-коммунальные услуги. «Это необходимо взять под жесткий контроль, под персональную ответственность руководителей», - сказала она.

По ее словам, в Администрацию Президента поступают обращения граждан с просьбами разобраться в правильности начисления оплаты за ЖКУ, передает БелТА.

Так, в 2016 году на деятельность организаций ЖКХ пришлось 21,2% от общего числа высказанных нареканий. Всего в Администрацию поступило 24 291 письменное, электронное и устное обращение.