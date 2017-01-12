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20. 01. 2017

В Бресте пьяный водитель-рецидивист попытался съесть протокол ГАИ

Двое пьяных жителей Ивановского района вечером 19 января решили поучаствовать в крещенских купаниях на Гребном канале в Бресте. При этом свой автомобиль они оставили прямо на перекрестке. Однако уехать назад им не удалось – их задержали сотрудники ГАИ, которые уже следили за автомобилем, сообщили в ГАИ Бреста.

42-летний водитель и пассажир попытались сбежать, но их задержали через несколько километров. Во время задержания нарушители оказали сопротивление, что вынудило инспекторов применить физическую силу и спецсредства.

Оказалось, что водитель не имел при себе прав. Кроме того, ранее он уже дважды их лишался -  в 2005 и 2008 годах за нетрезвое вождение и оставление места ДТП соответственно. Кроме того, на его счету большое количество штрафов за непропуск пешехода, непристегнутый ремень безопасности, несоблюдение скоростных режимов. Медосвидетельствование показало у него в крови 2,5 промилле алкоголя.

Более того, при оформлении административных материалов водитель, схватил лежавший на столе протокол опроса и начал его есть. Инспекторы извлекли бумагу из его рта, но часть протокола он все же успел съесть. Оформив документы по части нарушений ПДД, нарушителя доставили в горотдел милиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении водителя составлены три административных материала по ст.18.18 — отсутствие водительского удостоверения; ч.3 ст.18.21 - неоднократное невыполнение требования об остановке транспортного средства; ч.1 ст.18.16- управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения. Также его могут привлечь к уголовной ответственности.

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