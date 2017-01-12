В Минске стали активнее бороться с нарушителями правил парковки во дворах

В Минске активизировали борьбу с нарушителями правил парковки во дворах, сообщил 20 января на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы гендиректор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Виталий Смирнов. Связано это с тем, что Виталий Смирнов констатировал, что загромождение дворов автотранспортом является наибольшей проблемой в уборке дворов зимой.

С начала зимы за неправильную парковку во дворах владельцам автомобилей выдано 4 086 предписаний, составлено 722 протокола по ст.18.22 КоАП, отбуксировано с внутридворовых территорий 432 автомобиля, передает БелТА.

Виталий Смирнов также рассказал, что во время недавних снегопадов автовладельцы самостоятельно убрали снег более чем с четверти машино-мест.