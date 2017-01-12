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20. 01. 2017

Футбольный сезон в Беларуси откроется 11 марта

Футбольный сезон в Беларуси откроется 11 марта матчем за Суперкубок между чемпионом страны борисовским БАТЭ и обладателем Кубка жодинским "Торпедо-БелАЗом". Чемпионат Беларуси стартует 1 апреля, а завершится 26 ноября. Такое решение принял 20 января исполком Белорусской федерации футбола.

Также увеличится количество легионеров в клубах высшей лиги до пяти на поле и не будет ограничиваться количество иностранных игроков в заявке на игру. Также на заседании был согласован цифровой календарь 27-го чемпионата Беларуси и подтверждено, что ротация между лигами сохранится прежней. Высшую лигу покинут команды, занявшие 15-е и 16-е места, а их заменят два лучших клуба из первой лиги. Такая же ротация между первой и второй лигами, сообщили в АБФФ.

Кроме того, исполком передал на обсуждение Совета клубов высшей лиги предложение показывать все матчи чемпионата Беларуси в интернете в формате HD. В случае одобрения будет подготовлен специальный бизнес-план о создании ООО для организации ТВ-трансляций матчей чемпионата Беларуси по футболу. 

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