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23. 01. 2017

В Беларуси ожидается сильный гололед

В Беларуси в понедельник 23 января ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, возможен дождь). Утром по западу, а днем в отдельных районах по стране туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный.

Максимальная температура воздуха -2.. +2°С, сообщает Белгидрометцентр.

В Минске без существенных осадков. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха 0..-2°С.

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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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