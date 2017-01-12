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23. 01. 2017

Беларусь проиграла Швеции на чемпионате мира по гандболу

Сборная Беларуси по гандболу не смогла выйти в четвертьфинал 25-го чемпионата мира во Франции, проиграв 22 января в 1/8 финала сборной Швеции — 22:41 (11:24).

У белорусов больше всего отличился Артем Королек, который забросил семь мячей.

Четвертьфиналы состоятся 24 января, полуфинальные встречи пройдут 26 и 27 января, игра за бронзу намечена на 28 января, финальный поединок состоится 29 января.

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