В Борисове после укола антибиотика ребенок попал в реанимацию

В Борисове после укола антибиотика в реанимации оказался 11-летний ребенок. Школьнику дома 20 января была сделана инъекция цефтриаксона, изготовленного на российском предприятии ООО «РУЗФАРМА» и растворенного в 1% лидокаине. Через десять минут у ребенка появилась сыпь, головокружение, рвота, он стал терять сознание и задыхаться.

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Родители на своей машине экстренно доставили ребенка в больницу. Через 20 минут после укола он уже был в отделении анестезиологии и реанимации Борисовской центральной районной больницы, где врачи стали бороться за его жизнь, сообщает express.by.

По мнению врачей, аллергическая реакция могла быть не только на антибиотик, но и на раствор лидокаина.